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Общество 6 марта 2023 18:38

Синоптики обещают снег и небольшое похолодание в Татарстане

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Завтра, 7 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны небольшой снег и мокрый снег, ночью умеренный, сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется умеренный южный, юго-западный ветер. Столбики термометров ночью покажут от −5 до −10 градусов, а днем — от 0 до −5.

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

#прогноз погоды #мокрый снег
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