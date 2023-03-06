Синоптики обещают снег и небольшое похолодание в Татарстане

Завтра, 7 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны небольшой снег и мокрый снег, ночью умеренный, сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется умеренный южный, юго-западный ветер. Столбики термометров ночью покажут от −5 до −10 градусов, а днем — от 0 до −5.

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.