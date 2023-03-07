В МЧС Татарстана напомнили о безопасности во время метели и сильного ветра

МЧС напомнила жителям Татарстана об осторожности в грядущую непогоду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, завтра с 5 пяти часов утра и до 18 часов вечера на территории республики ожидаются метель с ухудшением видимости и сильный юго-западный порывами до 18 метров, а на дорогах может образоваться гололедица.

В министерстве напомнили, что при сильной метели двигаться на авто можно только по большим дорогам и шоссе. Если необходимо выйти из машины, не следует уходить от нее слишком далеко и перед остановкой подать сигнал тревоги прерывистыми гудками.

Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Перед поездкой в холодное время года заранее позаботьтесь о теплоизоляции автомобиля, проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом, залейте хороший антифриз.

Если вы перестали ориентироваться, передвигаясь пешком вне населенного пункта, следует отыскать первый попавшийся дом, уточнить свое местонахождения и, по возможности, дождаться окончания метели.