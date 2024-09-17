Стало известно, какие доходы попадут под налог на вклады за 2023 год

Недавно Центральный Банк России повысил ставку до 19%. Из-за чего под налог с процентов по вкладам теперь попадут доходы от них свыше 190 тыс. рублей, пишут «Известия».

Уплата налога коснется тех, кто хранит в банке совокупно от 1 миллиона рублей, рассказывает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При этом в среднем россияне держат на вкладах 338 тыс. рублей (по состоянию на 1 июля 2024-го). Как следствие, число плательщиков будет небольшим, утверждает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По оценкам члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерия Тумина, уплата налога с процентов по вкладам коснется 1,5-2 млн граждан России.

Согласно предварительным подсчетам, в российский бюджет за три года должны поступить 312 миллиардов рублей от налога на проценты по вкладам (по 100 с небольшим миллиардов рублей каждый год).

Такие цифры вполне реальные и не фантастические, уверен руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Все потому, что в России растет количество банковских вкладчиков и размеры сумм на депозитах, объяснил он.

Согласно статистике Агентства по страхованию вкладов, общий объем депозитов россиян составляет 67,9 триллионов рублей.