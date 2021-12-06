В Татарстане 30 учителей, не прошедших вакцинацию от Covid-19, отстранены от работы

В Татарстане 30 учителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса Covid-19, отстранены от работы. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира, организованного в соцсети Instagram.

«Есть постановление об обязательной вакцинации. А сотрудники школ работают с детьми. Система образования любит дисциплину, порядок, чистоту, честность и открытость. Поэтому прошу, не откладывая в долгий ящик, не создавая проблем себе и администрации школ, вакцинируйтесь», — сказал глава Минобрнауки.

В Татарстане 11 октября ввели обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Управления Роспотребнадзора по РТ, с 7 декабря от работы должны отстранить тех, кто не привился второй дозой вакцины от Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».