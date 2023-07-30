В Татарстане 26 детских лагерей пострадали от урагана

Из-за разгула стихии в Татарстане накануне пострадали 26 детских лагерей – деревья оказались повалены на строения и заборы. Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан в Кабинете Министров РТ, посвященном ликвидации негативных последствий комплекса метеоявлений, рассказал министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

На сегодняшний день работают 111 лагерей в РТ, в которых находятся 18 тысяч детей. 26 лагерей пострадали от последствий стихии, отметил он.

«Был осуществлен выезд в лагерь "‎Пионер"‎, где деревья попадали, в том числе и на палаточный лагерь. Благодаря действиям персонала мы заранее перебросили детей в клуб, однако, палатки и палаточный лагерь пострадали. Благодаря действиям персонала никто из детей не погиб и не пострадал. Поврежден такой же палаточный лагерь в Пестречинском районе. Много лагерей, где произошел обвал деревьев и веток на строения, заборы», – рассказал министр.

Фото: Очевидцы

Напомним, накануне вечером жители Татарстана и соседних регионов наблюдали безумие стихии. С домов срывало кровли, здания получили различные повреждения, только в Татарстане 11 700 человек остались без электричества в результате разгула стихии.

Все соцсети и телеграм-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные урны, срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани выбило стеклянную дверь.

Трагедией закончился отдых для одной из татарстанских семей. В Лаишевском районе погиб 14-летний ребенок.