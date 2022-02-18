В Татарстане 1750 подростков привили против коронавируса

В Татарстане продолжают прививать подростков против коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«1750 детей привито в Республике Татарстан первым компонентом», — отметил замминистра.

В Татарстан еще в конце января прибыло 2880 доз вакцины для подростков. Жаворонков уточнил, что пока новых поступлений «Спутника М» не было. Прививки делают подросткам в возрасте от 12 лет до 18 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало о детской вакцинации против Covid-19.