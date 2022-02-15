«В переходном возрасте Covid-19 особенно опасен»: врачи советуют вакцинировать подростков

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения республики рассказал ИА «Татар-информ», сколько детей и подростков уже успели пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и почему прививка для юных татарстанцев очень важна.

В Татарстане продолжают прививать детей и подростков против новой коронавирусной инфекции

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Спутником М» привились 1,3 тыс. детей Татарстана

В Татарстане продолжают прививать детей против новой коронавирусной инфекции.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал, что первый компонент вакцины получили уже 1336 детей.

Напомним, что «Спутник М», детская вакцина, – это хорошо известный всем «Спутник V», который уже зарекомендовал себя как эффективное средство, только в нем в пять раз снижена концентрация. Вакцина также двухфазная, вводится, как и взрослая, с интервалом в 21 день, делают инъекцию внутримышечно – в руку.

«Вакцинация вообще признана одним из эффективных средств защиты от любых инфекционных заболеваний, на сегодняшний день вакцина есть. Мы начали вакцинацию детского населения», – отметил собеседник агентства.

Дмитрий Лопушов: «Вакцинация вообще признана одним из эффективных средств защиты от любых инфекционных заболеваний, на сегодняшний день вакцина есть» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Пока в Татарстане прививают только в детских поликлиниках. Подлежат вакцинации подростки от 12 лет до совершеннолетия.

Всего в РТ пришло 2880 комплектов доз. Дмитрий Лопушов отметил, что запас истрачен не полностью. Больше половины вакцин еще не израсходовано. Пока новых поступлений вакцины не было.

Covid-19 продолжает поражать детей

По данным Министерства здравоохранения Татарстана, коронавирусом уже заболели 5170 детей, из них амбулаторно лечатся 4847. В республике развернуты 385 Covid-коек для детей.

Врачи Covid-госпиталя в Детской республиканской больнице говорили, что такого количества детей, поступающих с коронавирусом, как в волну омикрон-штамма, у них еще не было.

«На сегодняшний день за два года нашей эпидемии по детям сейчас пик», – отмечала в интервью агентству главный педиатр Минздрава РТ, заместитель главного врача ДРКБ Светлана Сенек.

Светлана Сенек: «На сегодняшний день за два года нашей эпидемии по детям сейчас пик» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы сейчас находимся на пике того, что случилось. Мы работаем уже почти два года, и, наверное, эти дни наиболее насыщенные в плане коронавирусной инфекции. Такого наплыва пациентов и столько положительных детей у нас до этого еще не было. Безусловно, мы на пике», – рассказывал педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщал, что в Казани готов к приему маленьких пациентов с новой коронавирусной инфекцией еще один временный инфекционный госпиталь.

«Мы коечный фонд уже резервный подготовили – это Детская республиканская клиническая больница на улице Сафиуллина. И штат готов, и лекарственные препараты», – рассказал глава ведомства.

Марат Садыков отметил, система здравоохранения озабочена ростом детской заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Для детей пока на федеральном уровне не сформировано специфичное лечение Covid-19, пока им дают жаропонижающие и противовирусные препараты.

Почему детям необходимо вакцинироваться?

Дмитрий Лопушов посоветовал сомневающимся в вакцинации родителям хорошо обдумать вопрос и принять правильное решение.

Чтобы привить детей, необходимо письменное согласие родителей или самого ребенка, если ему исполнилось 15 лет Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Вакцинация у нас добровольное дело, но родители должны взвесить все за и против и принять правильное решение», – отметил главный специалист по иммунопрофилактике республики.

Чтобы привить детей, необходимо письменное согласие родителей или самого ребенка, если ему исполнилось 15 лет.

Врач рассказал, что пока ни один ребенок из Татарстана не прошел вакцинацию вторым компонентом и показать эффект вакцинации на «живом примере» нельзя, ведь прививать детей начали совсем недавно.

«Мы опираемся на данные, которые есть у нас по взрослой вакцинации, – да, реально вакцинация помогает избежать тяжелых случаев. Соответственно, это безусловно должно работать и на детской вакцинации», – подчеркнул эпидемиолог.

Главный детский врач Татарстана Светлана Сенек в беседе с ИА «Татар-информ» дала рекомендации родителям, как обезопасить своих детей от опасной инфекции.

«Самая главная рекомендация – это вакцинация. Для взрослых она обязательна и необходима. Потому что, как правило, у всех, кто провакцинирован, заболевание протекает очень легко. Это может быть температура, а у некоторых даже температуры нет, просто насморк», – поделилась мнением доктор.

Светлана Сенек: «Как правило, у всех, кто провакцинирован, заболевание протекает очень легко. Это может быть температура, а у некоторых даже температуры нет, просто насморк» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Симптомы у привитых, по словам врача, купируются в течение одного-двух дней.

«Если речь о детях от 12 до 17 лет, то сегодня в Татарстане, как в Российской Федерации, уже начали вакцинацию. Для детей в пубертатном периоде – подростков – заболевание достаточно опасно, потому что они находятся на этапе гормональных перестроек, поэтому течение заболевания у них, как правило, более тяжелое и непредсказуемое. Раз есть возможность вакцинироваться, мы должны прививать наших подростков», – рассказала Светлана Сенек.