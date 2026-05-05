В Татарстане 117 ветеранов войны получают одновременно две пенсии

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут быть получателями страховой пенсии по старости и пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. Таковых в Татарстане насчитывается 117, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда по РТ.

Средний размер этих двух пенсий для участников Великой Отечественной и инвалидов превышает 63 тыс. рублей.

Помимо льгот по пенсионному обеспечению, участникам войны также начисляется ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей согласно указу Президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной получают ежемесячную денежную выплату. Ее размер для участников войны составляет 6595,78 рубля, а для инвалидов войны – 8794,41 рубля с учетом стоимости набора социальных услуг. Также к пенсии инвалидов и участников войны добавляется дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, которое равняется 1000 рублей.

«Наш долг – окружить заботой и вниманием тех, кто подарил нам мирное небо над головой. В Татарстане мы стараемся, чтобы каждый ветеран Великой Отечественной войны своевременно получал все положенные выплаты в полном объеме. Две пенсии, ежемесячные денежные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, ежегодная президентская выплата – это лишь часть той поддержки, которую государство может оказать», –пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Сейчас в Татарстане проживают 92 фронтовика, более 5,3 тыс. тружеников тыла и свыше тысячи вдов участников войны.