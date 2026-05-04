Минтруд: В Татарстане проживают 5534 ветерана Великой Отечественной войны и 1017 вдов ветеранов
В настоящее время в Татарстане проживают 5534 ветерана Великой Отечественной войны и 1017 вдов погибших (умерших) участников и инвалидов войны. За десять лет численность непосредственных участников и свидетелей войны сократилась почти в десять раз. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.
По данным Минтруда РТ, в 2026 году в республике проживают:
− 21 инвалид войны;
− 51 участник войны, ставший инвалидом;
− 20 участников войны из числа людей, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии;
− 64 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
− 77 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто;
– 5301 труженик тыла;
− 1017 вдов погибших (умерших) участников и инвалидов войны.