Единороссы Татарстана запустили акцию «Подарок ветерану»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане в преддверии 9 Мая региональное отделение партии «Единая Россия» запустило акцию «Подарок ветерану» для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В подарочный пакет входят чайные наборы и плед, сообщает пресс-служба ТРО «ЕР».

Каждый подарок активисты партии и депутаты лично вручают ветерану. Сейчас в Татарстане проживают 92 фронтовика. Подарочные наборы отправились в Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Арский, Бугульминский, Буинский, Высокогорский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Нурлатский, Пестречинский и Ютазинский районы, а также в города Казань и Набережные Челны.

Акция проводится при поддержке партийного проекта «Историческая память» во всех регионах РФ, включая новые территории. Местными инициаторами выступают секретари региональных отделений партии. Проект охватывает всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в республике.

Кроме того, Татарстанское региональное отделение «Единой России» организует десятки других патриотических мероприятия к 9 Мая. Это «Бессмертный полк», «Парад у дома ветерана», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Сад памяти», «Красная гвоздика», «Письмо Победы» и так далее.

С Татарстаном связаны имена 353 Героев Советского Союза, 185 из них – уроженцы республики. Сейчас в регионе проживают более 5,3 тыс. тружеников тыла и свыше тысячи вдов участников войны.

Для ветеранов из Татарстана предусмотрены различные меры социальной поддержки. Они получают первоочередное медицинское лечение, бесплатные медпрепараты, проходят диспансеризацию, пользуются санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации, социальными услугами и другими льготами, отметили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.