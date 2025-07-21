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Общество 21 июля 2025 06:00

В Татарстан вернутся небольшие дожди и 30-градусная жара

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В Татарстан вернутся небольшие дожди и 30-градусная жара
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 21 июля, в Татарстане немного поднимется температурный фон, также ожидается возвращение осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Днем местами, в основном на юге и востоке региона, но не в Казани, пройдут небольшие дожди.

Восточный и юго-восточный ветер скоростью от 4 до 9 м/с в светлое время суток кое-где, включая столицу РТ, будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После достаточно теплой на западе и прохладной на остальной территории Татарстана ночи в дневные часы воздух прогреется до +25, +30 градусов (в Казани – до +27, +29 градусов).

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