В Татарстан вернутся дожди и порывистый ветер, но температурный фон не понизится

Сегодня, 12 апреля, в Татарстане под влиянием близкого атмосферного фронта вновь изменятся погодные условия, но температурный фон при этом не понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Днем местами, но не в Казани, пройдут небольшие дожди.

Северо-восточный и восточный ветер усилится до 5–10 м/с. В дневные часы он кое-где (но не в столице РТ) будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После ночных -3, +2 градусов в светлое время суток воздух по региону прогреется до +5, +10 градусов, местами на юге – до +12, а на востоке – и до +14. В Казани столбики термометров поднимутся до +8, +10 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане вплоть до конца недели сохранится неустойчивая погода. При этом вторая декада апреля в республике окажется теплее нормы на один градус.