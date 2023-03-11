В Татарстан вернется тепло вместе с метелями, мокрым снегом и дождем

Завтра, 12 марта, после кратковременного похолодания, вызванного антициклоном, теплый атмосферный фронт вновь принесет в Татарстан неустойчивую погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью существенные осадки маловероятны, однако утром и днем местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кроме того, в утренние часы кое-где, включая Казань, прогнозируются кратковременные метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

В темное время суток будет дуть умеренный юго-восточный и южный ветер, в светлое он усилится порывами до 15–20 м/с, локально — до 22 м/с. Помимо этого, на дорогах образуется сильная гололедица, отмечают синоптики.

В ночные часы по Татарстану ожидается от 4 до 9 градусов мороза, при прояснениях и в низких местах — до -14 градусов (в столице РТ — от -4 до -6, при прояснениях от -7 до -9). В дневные часы воздух прогреется до 1–6 градусов тепла (в Казани — от +4 до +6).

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели в регионе сохранится теплая погода с осадками смешанного характера и дневными температурами от 1 до 6 градусов выше нуля.