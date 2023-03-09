На выходных в Татарстане сохранится неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом

На предстоящих выходных в Татарстане под влиянием чередующихся циклонов и антициклонов сохранится неустойчивая погода — преимущественно теплая, несмотря на кратковременное похолодание. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на субботу, 11 марта, через республику пройдет холодный атмосферный фронт с дождями, переходящими в мокрый снег и снег, и кратковременными метелями. Днем погодные условия в регионе с отходом фронта дальше на восток начнет определять гребень антициклона, осадки прекратятся.

Ветер при этом поменяет направление с южного и юго-западного на северо-западное и северное. Температурный фон понизится до -3, -8 градусов в ночные часы и -1, -6 — в дневные. На дорогах образуется сильная гололедица, отмечают синоптики.

В ночь на воскресенье, 12 марта, из-за влияния антициклона существенные осадки маловероятны, вновь похолодает до 3–8 градусов ниже нуля. Однако в светлое время суток с приближением к Татарстану теплого атмосферного фронта на западе республики вновь пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами будет дуть сильный ветер до 15–18 м/с. Кроме того, потеплеет до +1, +6 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 13 и 14 марта, в регионе сохранится теплая погода с осадками смешанного характера и дневными температурами от 1 до 6 градусов тепла.