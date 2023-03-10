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Сильная гололедица и ветер до 22 м/с ожидаются в Татарстане в субботу
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Завтра, 11 марта, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Из-за похолодания в регионе прогнозируется сильная гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Погода будет облачной, с прояснениями. Ночью возможны дождь, мокрый снег и метели, однако днем осадки маловероятны. Прогнозируется усиление ветра. Его порывы могут достигать 15–20, локально — 22 м/с.
В ночные часы столбики термометров покажут от −5 до −10 градусов, а днем — от 0 до −5.
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