Сильная гололедица и ветер до 22 м/с ожидаются в Татарстане в субботу

Завтра, 11 марта, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Из-за похолодания в регионе прогнозируется сильная гололедица, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Погода будет облачной, с прояснениями. Ночью возможны дождь, мокрый снег и метели, однако днем осадки маловероятны. Прогнозируется усиление ветра. Его порывы могут достигать 15–20, локально — 22 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от −5 до −10 градусов, а днем — от 0 до −5.