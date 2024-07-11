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Сегодня вечером на Татарстан обрушатся ливни с грозами и штормовой ветер
Из-за ожидающегося сегодня вечером существенного ухудшения погодных условий в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В ближайший час с сохранением вечером 11 июля местами по республике при прохождении активного атмосферного фронта прогнозируются грозы, ливневые дожди, град и сильный северный ветер порывами от 20 до 24 м/с.
Как ранее сообщал «Татар-информ», атмосферный фронт должен принести в Татарстан похолодание. Завтра, 12 июля, местами по региону также возможно ухудшение метеоусловий.
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