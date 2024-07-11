Сегодня вечером на Татарстан обрушатся ливни с грозами и штормовой ветер

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Из-за ожидающегося сегодня вечером существенного ухудшения погодных условий в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ближайший час с сохранением вечером 11 июля местами по республике при прохождении активного атмосферного фронта прогнозируются грозы, ливневые дожди, град и сильный северный ветер порывами от 20 до 24 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 17,2 до 20,7 м/с называется крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с — штормовым.

Как ранее сообщал «Татар-информ», атмосферный фронт должен принести в Татарстан похолодание. Завтра, 12 июля, местами по региону также возможно ухудшение метеоусловий.