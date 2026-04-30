В начале мая благодаря антициклону весеннее тепло вернется в Татарстан

В начале мая, хотя и не в самые первые дни месяца, в Татарстане ожидается существенное повышение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 1 мая, в республике еще сохранится достаточно холодная погода. Ночью существенные осадки маловероятны, но днем из-за близости очередного атмосферного фронта местами по региону пройдут небольшие дожди. В темное время суток столбики термометров опустятся до -3, +2 градусов, а в светлое – поднимутся лишь до +7, +12 градусов.

В ночь на субботу, 2 мая, погодные условия в Татарстане продолжит определять атмосферный фронт: кое-где прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Однако днем с приходом антициклона осадки прекратятся. Температура воздуха в ночные часы составит от -2 до +3 градусов, но в дневные – воздух прогреется уже до 9–14 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник, 3 и 4 мая, республика останется в антициклональном поле. Существенных осадков в регионе не ожидается. Температурный фон 3-го числа составит от -2 до +3 градусов ночью и от +12 до +17 днем, а 4-го – от 1 до 6 градусов выше нуля ночью и от 15 до 20 – днем.

Согласно предварительным данным метеорологов, во вторник, 5 мая антициклон по-прежнему будет влиять на погоду в Татарстане. Вероятность осадков невелика. В светлое время суток воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики не прогнозируют погодных аномалий на территории республики в мае.