В Татарстан после заморозков придет жаркая погода с дождями и грозами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстан придет долгожданная жаркая погода, которая, впрочем, окажется неустойчивой. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 28 мая, на погодные условия в республике еще будет влиять северо-западный антициклон. Ночью температура воздуха составит от 1 до 6 градусов выше нуля. На востоке и юге региона местами по-прежнему вероятны заморозки до -2 градусов в воздухе и на почве. Вместе с тем днем на территории Татарстана потеплеет до +21, +26 градусов.

В ночь на среду, 29 мая, осадки еще маловероятны. Но в дневные часы из-за близкого атмосферного фронта кое-где по республике пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах возможны усиления ветра до 15–18 м/с. В темное время суток температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, в светлое — воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

В четверг, 30 мая, под влиянием атмосферного фронта местами прогнозируются кратковременные дожди, вероятны грозы. Ночь выдастся более теплой, чем накануне, — от +9 до +14 градусов, а день — более прохладным, от +21 до +26 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 31 мая, а также в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, в Татарстане сохранится теплая погода. Днем столбики термометров будут подниматься до 22–27 градусов тепла.

При этом если в последний день весны погода останется неустойчивой, кое-где ожидаются кратковременные дожди и грозы, то на выходных вероятность осадков невелика.