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Общество 3 сентября 2024 19:40

В Татарстан на короткое время придет похолодание

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В Татарстан на короткое время придет похолодание
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 4 сентября, в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночь на среду температура воздуха по республике составит от 6 до 11 градусов выше нуля, днем воздух прогреется лишь до 14–19 градусов тепла.

Впрочем, прогнозируется, что пока похолодание окажется непродолжительным. Уже в четверг, 5 сентября, светлое время суток выдастся чуть более теплым: от +15 до +20 градусов.

В пятницу, 5-го числа, в дневные часы по региону и вовсе ожидается от 18 до 23 градусов тепла.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что летняя жара в Татарстане сохранится до середины недели.

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