Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстан на короткое время придет похолодание
Завтра, 4 сентября, в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночь на среду температура воздуха по республике составит от 6 до 11 градусов выше нуля, днем воздух прогреется лишь до 14–19 градусов тепла.
Впрочем, прогнозируется, что пока похолодание окажется непродолжительным. Уже в четверг, 5 сентября, светлое время суток выдастся чуть более теплым: от +15 до +20 градусов.
В пятницу, 5-го числа, в дневные часы по региону и вовсе ожидается от 18 до 23 градусов тепла.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что летняя жара в Татарстане сохранится до середины недели.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»