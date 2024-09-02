Летняя жара в Татарстане сохранится до середины недели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Установившаяся в Татарстане благодаря солнечному антициклону по-летнему жаркая погода сохранится до середины недели. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 3 сентября, в регионе по-прежнему будет очень тепло. Ночью осадков не ожидается, кое-где может опуститься туман. Днем через Татарстан пройдет атмосферный фронт, из-за которого местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в темное время суток составит от 3 до 8 градусов тепла (на западе — до 13 градусов), в светлое — от 22 до 27 градусов.

В среду, 4-го числа, на республику начнет оказывать влияние очередной антициклон. Существенные осадки маловероятны. В ночные часы ожидается от +4 до +9 градусов (на западе — до +12). Однако в дневные часы воздушные потоки сменятся на северо-восточные, из-за чего столбики термометров не поднимутся выше +15, +20 градусов.

В четверг и пятницу, 5 и 6 сентября, в Татарстане сохранится нежаркая антициклональная погода. Вероятность осадков невелика. Температура воздуха будет составлять от +4 до +9 градусов ночью и от +15 до +20 днем. «Поток свежего воздуха северных широт будет способствовать очищению воздушного бассейна республики», — уточняют синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в субботу, 7 сентября, осадки также маловероятны. Температура воздуха немного повысится — до 17–22 градусов тепла.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сентябрь в Татарстане окажется на градус теплее нормы.