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Общество 3 сентября 2024 06:30

Синоптики обещают небольшие дожди в Татарстане и до +27 градусов

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Синоптики обещают небольшие дожди в Татарстане и до +27 градусов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во вторник, 3 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируются, однако днем местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы на республику опустится туман. Днем возможен порывистый ветер до 14 м/с.

Температуры воздуха в темное время суток составят от 3 до 8 градусов, в западных районах — до 13. Днем ожидается от 22 до 27 градусов.

#прогноз погоды #дожди #туман
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