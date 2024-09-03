Синоптики обещают небольшие дожди в Татарстане и до +27 градусов

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Во вторник, 3 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируются, однако днем местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы на республику опустится туман. Днем возможен порывистый ветер до 14 м/с.

Температуры воздуха в темное время суток составят от 3 до 8 градусов, в западных районах — до 13. Днем ожидается от 22 до 27 градусов.