В Татарстан как минимум до середины недели вернется жаркая погода

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как минимум до середины следующей недели в Татарстан вернется жаркая погода, осадки прекратятся. Это следует из предварительного прогноза Гидрометцентра РТ.

Завтра, 26 августа, в республике ожидается от +10 до +15 градусов ночью и от +22 до +27 градусов днем. Существенные осадки маловероятны, хотя в темное время суток местами и опустится туман. В дневные часы северный и северо-западный ветер порой будет усиливаться порывами до 14 м/с.

Ночь на вторник, 27 августа, выдастся более прохладной — от 8 до 13 градусов выше нуля. Впрочем, днем в регионе опять потеплеет до +22, +27 градусов. Осадков не ожидается. Ветер сменит направление сначала на северо-, а затем на юго-восточное, его сила не превысит 8 м/с.

В среду, 28 августа, температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла в ночные часы и от 23 до 28 градусов — в дневные. Осадков по-прежнему не прогнозируется. Юго-восточный ветер сменится юго-западным, в светлое время суток его порывы иногда будут достигать 12 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу лета в Татарстане потеплеет до +28 градусов.