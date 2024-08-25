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Общество 25 августа 2024 06:30

В Татарстане ожидаются туман, гроза и порывистый ветер

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В Татарстане ожидаются туман, гроза и порывистый ветер
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В воскресенье, 25 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром в ряде районов ожидается туман. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с, местами возможны усиления до 14 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

#прогноз погоды #сильный ветер #туман
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