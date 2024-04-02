news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане потеплеет до +13 градусов, утром местами ожидается туман
Скопировать ссылку
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
В Татарстане 2 апреля воздух прогреется до 8-13 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Утром местами сохранится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
Прогнозируется южный ветер, его скорость — 6-11 метров в секунду, утром и днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.
читайте также
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2