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Общество 2 апреля 2024 07:15

В Татарстане потеплеет до +13 градусов, утром местами ожидается туман

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В Татарстане потеплеет до +13 градусов, утром местами ожидается туман
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Татарстане 2 апреля воздух прогреется до 8-13 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Утром местами сохранится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Прогнозируется южный ветер, его скорость — 6-11 метров в секунду, утром и днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

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