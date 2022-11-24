«Татарча диктант» пройдет в Москве на трех площадках

Жители Москвы смогут присоединиться к акции «Татарча диктант», которая в этом году пройдет на трех площадках столицы, сообщили в Полпредстве РТ в РФ.

26 ноября написать диктант можно будет в Татарском культурном центре Москвы и в школе № 1186 имени Мусы Джалиля. 27 ноября – в Центре исламской культуры и образования им. Шигабутдина Марджани.Также все желающие смогут проверить свои знания в онлайн-формате на сайте диктанта.

В этом году Всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке пройдет с 25 по 27 ноября. Диктант проводится в единые дни во всех субъектах Российской Федерации, зарубежных странах и районах Татарстана. Трансляция пройдет на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» в 11.00 по московскому времени.

Более подробную информацию можно получить на сайте или в группе ВКонтакте.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале пригласил всех желающих присоединиться к «Татарча диктант-2022».

Организаторами акции выступают Всемирный форум татарской молодежи, Исполком Всемирного конгресса татар, Минмолодежи РТ и Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Первый раз «Татарча диктант» прошел в 2016 году, в нем приняли участие 600 человек из трех стран зарубежья и девяти регионов России. 2021 году аудитория акции составила более 1 миллиона человек из 34 стран зарубежья и 74 регионов России.



