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В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в «Крокусе»
Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщил РИА Новости источник в спецслужбах.
«Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт 22 марта», – передает агентство.
Отмечается, что задержанных подозревают и в связи с «Исламским государством»*.
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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