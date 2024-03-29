В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в «Крокусе»

Девять человек задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщил РИА Новости источник в спецслужбах.

«Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт 22 марта», – передает агентство.

Отмечается, что задержанных подозревают и в связи с «Исламским государством»*.

Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.

* Запрещенная в России террористическая организация.