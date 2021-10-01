Власти Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Обязательная вакцинация вводится в Свердловской области для некоторых категорий граждан, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан», — сказано в сообщении.

С 5 октября должны все работники сферы обслуживания, образования и муниципальных служб, а также органы власти и местного самоуправления в регионе должны быть привиты.

Также вакцинация от коронавируса становится обязательной для работников такси, общественного транспорта, культурных учреждений и спортивных объектов.

Согласно постановлению, до 1 ноября работники этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, а до 1 декабря — вторым, иначе работодатели будут вынуждены отстранить их от работы или перевести на дистант.

Отмечается, что за последнюю неделю сентября в Свердловской области выявили более 3,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Пермском крае и Республике Удмуртия из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса ввели QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азартов также заявил о введении кодов подтверждения вакцинации для посетителей фитнес-залов и культурно-досуговых учреждений из-за необходимости предотвращения распространения Covid-19.

В Псковской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки также на неделю были отменены все религиозные и спортивные массовые мероприятия, о чем сообщало ИА «Татар-информ».