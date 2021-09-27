В самарские фитнес-залы и досуговые учреждения будут пускать только по QR-кодам

В Самарской области запустят систему QR-кодов. С помощью них привитые жители смогут посещать фитнес-залы и культурно-досуговые учреждения, сообщил сегодня в Instagram губернатор Дмитрий Азаров.

Планируется, что новая система начнет работать через две недели.

«Для организации процесса даем две недели на подготовку. Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21.00 до 06.00, если заняты более 50% посадочных мест», — заявил глава региона.

Кроме того, власти области рассматривают возможность перевода 6 — 10-классников на дистант начиная со следующей недели. Окончательное решение будет принято главами муниципалитетов и зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

По сведениям на 27 сентября, за время пандемии в Самарской области зарегистрировано более 103 тыс. случаев коронавируса и около 3,8 тыс. смертей. Сейчас в регионе введен режим самоизоляции для пожилого населения. Общественные заведения могут быть заполнены не более чем наполовину. Несовершеннолетние жители области не могут находиться в ТЦ и на фудкортах без сопровождения взрослых либо законных представителей.