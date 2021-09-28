Еще два региона Поволжья вводят QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий

Пермский край и Удмуртская Республика из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса Covid-19 вводят QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий.

В Пермском крае QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или факт перенесенной в течение последних шести месяцев болезни, придется предъявлять при посещении театров, концертных залов, филармонии, цирка и других учреждений сферы культуры.

Понадобятся они и при посещении массовых спортивных мероприятий профессиональных клубов, физкультурных мероприятий, мероприятий в сфере туризма и любых других событий, организованных органами государственной и муниципальной власти.



При наличии медицинского отвода от вакцинации для посещения мероприятий потребуется предъявлять результат ПЦР-теста на коронавирус, пройденного в течение последних 72 часов, уточняет Telegram-канал Правительства края.

Впрочем, в регионе QR-коды пока не вводятся для сферы услуг — при посещении кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, а также фитнес-центров и клубов.

В Удмуртской Республике вводятся более жесткие меры. С 5 октября на ее территории посещать физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия, а также театры и кинотеатры можно будет только при предъявлении QR-кода или сделанного не позднее чем за 72 часа ПЦР-теста на Covid-19.

Уже с 29 сентября под запретом окажется работа фуд-кортов за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту и на автозаправочных станциях. Заполняемость заведений общественного питания не должна будет превышать 50%. Впрочем, последнее ограничение не будет действовать при наличии у всех посетителей QR-кодов или результатов ПЦР-тестов, отмечает портал главы и Правительства Удмуртии.

Ранее QR-коды для посещения культурно-досуговых и спортивных учреждений ввели в Самарской области. В Набережных Челнах отменили все массовые мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, о чем сообщало ИА «Татар-информ».