В Свердловской области введут санкции за допуск в транспорт пассажиров без масок

Против перевозчиков, которые пускают в транспорт людей без масок, власти Свердловской области будут вводить серьезные санкции. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим усилить контроль над масочным режимом с серьезными санкциями для перевозчиков, которые пускают к себе пассажиров без масок», — подчеркнул руководитель области.

Куйвашев также отметил, что QR-коды на транспорте власти региона пока вводить не планируют.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Государственную Думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, включая авиационный. В Татарстане местная система QR-кодов на общественном транспорте начала действовать с 22 ноября.

Позже во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент России Владимир Путин заявил, что перед введением QR-кодов на транспорте следует тщательно проработать эту систему и проверить ее в регионах. После этого Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что решение о введении QR-кодов на транспорте будет приниматься «исходя из ответов на вопросы общества».

В Министерстве транспорта РФ рассказали, что по итогам предварительных обсуждений с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественниками было принято «совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона». До этого законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах нижняя палата парламента собиралась рассмотреть 16 декабря.