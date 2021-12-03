«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже билетов на самолет

Министерство транспорта России скорректировало свою позицию относительно механизма проверки QR-кодов на авиационном транспорте. Теперь подтверждающий вакцинацию от коронавируса сертификат планируют проверять не при продаже билетов, а перед регистрацией на рейс. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

Механизм проверки QR-кодов с участием представителей авиаотрасли обсудили в Минтрансе 1 декабря. Уточненную позицию ведомства 7 декабря предполагается представить на встрече с членами Комитета по транспорту Государственной Думы.

В министерстве рассчитывают, что если у пассажира после покупки авиабилета не окажется зарегистрированного на портале госуслуг сертификата о вакцинации, авиаперевозчик пришлет ему уведомление о необходимости получить его.

Зарегистрировать пассажира на рейс можно будет только при наличии QR-кода. «Если сертификат <…> так и не появится на „Госуслугах“, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета», — отмечает издание.

По словам одного из собеседников газеты, запрашивать информацию о наличии сертификата будет не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования. Каким именно образом сертификаты о вакцинации будут проверять у россиян, не зарегистрированных на сайте госуслуг, источники издания пояснять не стали.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Государственную Думу законопроекты, разработанные федеральным оперативным штабом, об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, включая и авиационный. Нижняя палата парламента собирается рассмотреть их 16 декабря.

Позднее будет установлена точная дата, начиная с которой пассажиров будут просить предъявлять QR-код о прививке, медицинский отвод от вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. Замглавы Минтранса Кирилл Богданов 16 ноября заявил, что систему QR-кодов для перелетов в России внедрят не позднее февраля 2022 года.