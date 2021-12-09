Путин подчеркнул важность тщательной проработки системы QR в транспорте в регионах

Для введения QR-кодов на поездки в транспорте следует тщательно проработать и проверить эту систему в регионах России. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что считает необходимым внимательно изучить этот вопрос, проверить готовность транспортной системы к данному нововведению, чтобы не допустить опрометчивых решений и обеспечить безопасность граждан.

«Исхожу из того, что мы вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом, найдем решения, гарантирующие права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», — сказал он.

Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесли в Госдуму 12 ноября.

Перед началом обсуждения регионы предоставят думскому Комитету здравоохранения доклады о работе этой системы в конкретных регионах, после чего начнется подготовка к первому чтению.

Напомним, 22 ноября Республика Татарстан первой в России начала проверку QR-кодов во всем общественном транспорте из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.