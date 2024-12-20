В суд в Казани доставили начальника отдела Управления Минземимущества РТ Ильшата Аминова

Вахитовский суд Казани в ближайшее время изберет меру пресечения начальнику отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшату Аминову.

В минувшую среду сотрудники УФСБ по Татарстану задержали Аминова по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ильшат Аминов Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

По версии следствия, с 2021 по 2024 годы чиновник покровительствовал пяти местным фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.

Кроме того, полагают следователи, он занижал для них платежи при проведении аукционов на право аренды госимущества на сумму более 2,8 млн рублей.