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В суд в Казани доставили начальника отдела Управления Минземимущества РТ Ильшата Аминова
Вахитовский суд Казани в ближайшее время изберет меру пресечения начальнику отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшату Аминову.
В минувшую среду сотрудники УФСБ по Татарстану задержали Аминова по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
По версии следствия, с 2021 по 2024 годы чиновник покровительствовал пяти местным фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.
Кроме того, полагают следователи, он занижал для них платежи при проведении аукционов на право аренды госимущества на сумму более 2,8 млн рублей.
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