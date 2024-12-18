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Начальника отдела Управления Минземимущества РТ задержали по подозрению в мошенничестве
Сотрудники УФСБ задержали начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана. Его подозревают в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Татарстану.
По данным агентства, речь идет об Ильшате Аминове. По информации силовиков, он из корыстных побуждений оказывал содействие коммерческим структурам. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
В отношении Аминова возбудили уголовное дело, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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