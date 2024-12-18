Начальника отдела Управления Минземимущества РТ задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники УФСБ задержали начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана. Его подозревают в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Татарстану.

По данным агентства, речь идет об Ильшате Аминове. По информации силовиков, он из корыстных побуждений оказывал содействие коммерческим структурам. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

В отношении Аминова возбудили уголовное дело, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.