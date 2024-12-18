СК раскрыл подробности задержания начальника отдела Управления Минземимущества РТ

Следователи раскрыли подробности задержания начальника отдела аренды, реализации государственного имущества Управления имущества Минземимущества РТ.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, с 2021 по 2024 годы чиновник покровительствовал пяти местным фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.

Кроме того, он занижал для них платежи при проведении аукционов на право аренды госимущества на сумму более 2,8 млн рублей.

О задержании начальника отдела стало известно сегодня. По данным «Татар-информа», речь идет об Ильшате Аминове. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.