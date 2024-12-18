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Происшествия 18 декабря 2024 13:31

СК раскрыл подробности задержания начальника отдела Управления Минземимущества РТ

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Следователи раскрыли подробности задержания начальника отдела аренды, реализации государственного имущества Управления имущества Минземимущества РТ.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, с 2021 по 2024 годы чиновник покровительствовал пяти местным фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.

Кроме того, он занижал для них платежи при проведении аукционов на право аренды госимущества на сумму более 2,8 млн рублей.

О задержании начальника отдела стало известно сегодня. По данным «Татар-информа», речь идет об Ильшате Аминове. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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