В суд в Казани доставили мать, убившую пятилетнего сына ножницами

В Приволжский суд Казани доставили 27-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве пятилетнего сына. Сегодня ей изберут меру пресечения.

В пятницу утром в одном из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани нашли тело пятилетнего ребенка. Мальчика зарезала ножницами его 27-летняя мать. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Ранения женщина нанесла и себе, травмы оказались легкими – ее жизни ничего не угрожало. Анастасия Антонова оставила близким записку, в которой написала, что не знает, зачем родилась, и заверила, что сына она им не оставит.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

По данным следствия, в момент убийства Анастасия находилась в неадекватном состоянии. Несколько ранений теми же ножницами она успела нанести и себе. Не исключено, что, убив сына, она хотела свести счеты с жизнью – так ли это, теперь предстоит выяснить следователям.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расследование дела находится на контроле прокуратуры.