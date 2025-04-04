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Происшествия 4 апреля 2025 10:34

Появились фото с места жестокого убийства матерью пятилетнего ребенка в Казани

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Появились фото с места жестокого убийства матерью пятилетнего ребенка в Казани. Кадры опубликованы Следственным управлением СКР по Татарстану.

Напомним, сегодня в одном из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани нашли тело пятилетнего ребенка. Следователи установили, что смертельные ранения ребенку причинила его 27-летняя мать, нанеся ему колюще-режущим предметом множественные ранения тела в районе жизненно важных органов, находясь при этом в неадекватном состоянии.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры РТ, на место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора Приволжского района Казани Рустем Сибагатуллин и прокурор Казани Олег Дроздов.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

#Уголовное дело #Убийство
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