«Семья хорошая, не ожидали такого»: что известно об убийстве 5-летнего малыша матерью

История, которая повергла в шок, – молодая женщина убила маленького сына ножницами. «Татар-информ» побывал на месте трагедии и поговорил с теми, кто знал эту семью. Все отзываются о них исключительно положительно. Подробности случившегося – в репортаже агентства.





Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Ребенок был спокойный, обычный мальчик, ходил в садик»

Трагедия, которая произошла сегодня в Казани в одном из домов на улице Юлиуса Фучика, потрясла многих. 27-летняя женщина убила 5-летнего сына – как выяснилось, она зарезала ребенка ножницами.

Семья, как оказалось, живет на 15-м этаже одной из новых высоток. Когда журналисты прибыли на место, тело убитого мальчика находилось еще в квартире. Этаж был оцеплен полицейскими, в квартире работали оперативники – никого даже близко не подпускали к месту трагедии. Родственники женщины и убитого ею ребенка наотрез отказались разговаривать с представителями СМИ.

«Этих вообще не надо пускать!» – громко заявила одна из родственниц.

Как удалось выяснить «Татар-информу», 27-летняя Анастасия Антонова живет в этой квартире с отцом, матерью и еще двумя братьями или сестрами.

«У них была большая семья, все жили в этой квартире. Мать, отец, трое детей. Никогда не шумели, все было хорошо, не было предпосылок к такому. Она с сыном даже на площадке никогда громко не разговаривала. Ребенок был спокойный, обычный мальчик, ходил в садик», – рассказала соседка семьи Айгуль.

Подойти к квартире поближе журналистам удалось лишь после отъезда следователей и оперативников. На двери квартиры красуется новогодняя картинка, рядом с дверью – несколько велосипедов, побольше и поменьше.

Было слышно, что внутри квартиры кто-то есть, но общаться с журналистами никто из жильцов не захотел. Соседи рассказали, что семья, в которой сегодня произошла эта страшная трагедия, была едва ли не образцовой.

Ни одного дурного слова – хорошая, спокойная семья. Глава семьи, дедушка погибшего мальчика, по словам соседей, недавно вернулся с СВО. Семья была вполне благополучной – ни на каких учетах, по данным агентства, не состояла.

«Я живу здесь с момента сдачи дома, знаю всех старожилов. И родители этой девушки жили здесь давно, я лично знакома с ними. Бабушку зовут Ольга – хорошая женщина. А дочь ее родила мальчика и сама же его убила. Дед воевал, не так давно вернулся со спецоперации после ранения, контузия у него была. Сейчас в церкви вроде работает звонарем. Вся семья православная, ходят в церковь», – рассказала другая соседка.

Фото: предоставлено Следственным комитетом РТ

«Это была очень хорошая семья, никаких предпосылок не было к тому, что произошло»

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Расследование этого дела взяла на контроль Прокуратура РТ. Подробности его пока не разглашаются, но некоторые детали известны.

Все случилось утром, малыш, по всей видимости, еще был в кровати, когда мать напала на него с ножницами. Она нанесла ему множество ран, как звучит в официальных сводках – «в область жизненно важных органов».

Фотографии с места преступления, которые обнародовал Следственный комитет, ужасают. Маленькое тельце ребенка лежит на кровати (на фото видны лишь ножки), словно он только проснулся и вот-вот встанет собираться в детский сад. Перед кроватью большой телевизор, на экране идет мультик. В комнате беспорядок – она заставлена игрушками, полки стеллажей завалены вещами, на столике – посуда с остатками еды. В изголовье кровати иконы.

Фото: предоставлено Следственным комитетом РТ

По данным «Татар-информа», Анастасия оставила близким записку, в которой написала, что не знает, зачем родилась, и заверила, что сына она им не оставит.

По данным Следкома Татарстана, в момент убийства Анастасия находилась в неадекватном состоянии. Несколько ранений теми же ножницами она успела нанести и себе. Не исключено, что, убив сына, она хотела свести счеты с жизнью – так ли это, теперь предстоит выяснить следствию.

Анастасию задержали полицейские, травмы, которые она нанесла себе, оказались легкими – ее жизни ничего не угрожало. В ближайшие дни суд изберет ей меру пресечения.

«Я сильно потрясена сейчас и вряд ли смогу что-то рассказать. Это была очень хорошая семья, никаких нареканий, никаких предпосылок к тому, что произошло. И вдруг – так. Мальчик ходил в садик, всегда здоровался, даже если издалека увидит. Был вежливым энергичным парнем», – рассказала «Татар-информу» старшая по дому.