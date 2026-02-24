В суд ушло дело казанских застройщиков, похитивших 260 млн под видом строительства домов

В Казани перед судом предстанут семеро жителей республики, которых обвиняют в хищении свыше 260 млн рублей у 65 человек под видом ИЖС. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По версии следствия, группа создала фирмы «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» и брала у людей деньги на строительство частных домов и таунхаусов. Деньги, полученные от клиентов, по данным следствия, были похищены. Всего установлено 63 эпизода.

В деле также фигурирует бывший сотрудник банка, который, как считают следователи, помогал ускорять оформление кредитов и способствовал переводу средств на счета фигурантов.

По информации прокуратуры РТ, на похищенные средства директор «Таунхаусы и дома» купил пять премиальных автомобилей Mercedes, BMW и Audi, оформив их на подставных лиц.

Четверо фигурантов находятся в СИЗО, один под домашним арестом, двое – под запретом определенных действий. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 50 млн рублей. Материалы уголовного дела переданы в Советский райсуд Казани для рассмотрения.