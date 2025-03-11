Суяргулов взял на контроль дело о мошенничестве казанских застройщиков

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов взял на контроль ход расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации следствия, компании «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» под видом возведения жилья присвоили средства 65 человек на сумму свыше 171 млн рублей. Аналогичным образом фирмы «АЛМА» и «АльфаСтроКапитал АСК» завладели 139 млн рублей, принадлежащими 39 пострадавшим, компания «ХТМ» – 52 млн рублей от 21 лица, а «ХаусГарант» – 19,5 млн рублей от девяти человек.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ход и результаты предварительного расследования взял на контроль Суяргулов.