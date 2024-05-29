Казанских застройщиков задержали за мошенничество при строительстве таунхаусов

За мошенничество при строительстве таунхаусов в Татарстане задержаны четыре представителя стройкомпании «Таунхаусы и дома».

Как стало известно «Татар-информу», застройщики предлагали построить дома в Казани, Зеленодольском, Лаишевском, Пестречинском и Высокогорском районах республики. Стоимость домов оценивалась от трех до десяти миллионов рублей в зависимости от проекта.

С февраля 2024 года застройщики вели активную рекламу, размещая объявления на билбордах и в социальных сетях. Кроме того, они сотрудничали с местными риелторами.

По предварительным данным, представители «Таунхаусы и дома» заключали договоры, получали оплату, но к строительству домов не приступали.

Договоры, как выяснилось, заключались не напрямую с застройщиком, а через ИП бенефициаров компании – учредителя, бывшей и нынешней управляющих. Общий ущерб, по предварительным данным, оценивается в 100 млн рублей. На данный момент известно о 40 потерпевших. Но пострадавших может оказаться намного больше.

По данным «Татар-информа», 42-летний учредитель компании и 33-летний прораб заключены под стражу. Экс-управляющая и действующий менеджер компании отправлены под домашний арест.