В суд передали дело 16-летнего водителя, который протащил инспектора ДПС на авто в Казани

Прокуратура Ново-Савиновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего водителя, который протащил автоинспектора на авто по Чистопольской. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Напомним, 29 марта 2024 года парень, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», не выполнил законное требование инспектора ДПС об остановке и попытался скрыться. На улице Чистопольская злоумышленник был остановлен сотрудниками полиции. После того, как инспектор подошел к автомобилю, водитель нажал на педаль газа. Полицейский успел удержаться за ручку двери и «проехал» вслед за транспортным средством до момента наезда на железное ограждение. С места преступления 16-летний водитель скрылся.

В конце марта юношу отправили в СИЗО. Совсем скоро уголовное дело рассмотрят в Ново-Савиновском суде Казани.