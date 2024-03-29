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В Казани задержан 16-летний водитель, который протащил инспектора ДПС на авто
Водителя, который протащил автоинспектора на авто по Чистопольской, задержали.
Ранее «Татар-информ» публиковал видео из соцсетей, на котором видно, что автомобиль двигался на приличной скорости. Инспектор ДПС держался руками за кузов. В какой-то момент автомобиль вильнул, и инспектор упал на проезжую часть.
Как стало известно «Татар-информу», за рулем авто был 16-летний подросток. Парень был пьян. Его задержали полицейские.
Инспектор ДПС жив, в настоящее время он находится в больнице.
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