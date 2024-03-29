В Казани задержан 16-летний водитель, который протащил инспектора ДПС на авто

Водителя, который протащил автоинспектора на авто по Чистопольской, задержали.

Ранее «Татар-информ» публиковал видео из соцсетей, на котором видно, что автомобиль двигался на приличной скорости. Инспектор ДПС держался руками за кузов. В какой-то момент автомобиль вильнул, и инспектор упал на проезжую часть.

Как стало известно «Татар-информу», за рулем авто был 16-летний подросток. Парень был пьян. Его задержали полицейские.

Инспектор ДПС жив, в настоящее время он находится в больнице.