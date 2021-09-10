В суд доставили водителя Mercedes, который сбил автоинспектора в центре Казани

В Вахитовский суд Казани доставили 37-летнего Даниля Туматова. На него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Напомним, 4 сентября в центре Казани сотрудники ГИБДД остановили внедорожник Mercedes, за рулем которого находился Туматов. Полицейские предположили, что водитель пьян. Они попросили выйти Туматова из авто, но мужчина отказался и попытался скрыться, задев автомобилем автоинспектора и протащив его несколько метров.

Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения.