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Ру Тат
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10 сентября 2021  14:12
Гузель Хусаинова

В суд доставили водителя Mercedes, который сбил автоинспектора в центре Казани

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В суд доставили водителя Mercedes, который сбил автоинспектора в центре Казани

В Вахитовский суд Казани доставили 37-летнего Даниля Туматова. На него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Напомним, 4 сентября в центре Казани сотрудники ГИБДД остановили внедорожник Mercedes, за рулем которого находился Туматов. Полицейские предположили, что водитель пьян. Они попросили выйти Туматова из авто, но мужчина отказался и попытался скрыться, задев автомобилем автоинспектора и протащив его несколько метров.

Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения.

#вахитовский суд казани #наехал на полицейского
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