В Казани задержали водителя Mercedes, который задел инспектора ГИБДД, пытаясь скрыться

Сегодня в соцсетях появилась видеозапись, сделанная в центре Казани. На ней видно, как чёрный внедорожник Mercedes на большой скорости срывается с места, задевает инспектора ГИБДД и скрывается.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, автоинспектор пытался остановить автомобиль, за рулем которого, предположительно, был пьяный водитель. Однако нарушитель не подчинился требованиям полицейских и попытался уехать, задев одного из стражей порядка.

По данным ведомства, инспектор ГИБДД не пострадал, а водитель-нарушитель через некоторое время был задержан.