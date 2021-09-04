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Ру Тат
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4 сентября 2021  21:10
Полина Шевчук

В Казани задержали водителя Mercedes, который задел инспектора ГИБДД, пытаясь скрыться

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Сегодня в соцсетях появилась видеозапись, сделанная в центре Казани. На ней видно, как чёрный внедорожник Mercedes на большой скорости срывается с места, задевает инспектора ГИБДД и скрывается.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, автоинспектор пытался остановить автомобиль, за рулем которого, предположительно, был пьяный водитель. Однако нарушитель не подчинился требованиям полицейских и попытался уехать, задев одного из стражей порядка.

По данным ведомства, инспектор ГИБДД не пострадал,  а водитель-нарушитель через некоторое время был задержан. 

#МВД РТ #сбил инспектора дпс
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