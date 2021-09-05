По поручению главы СКР возбуждено уголовное дело после наезда на автоинспектора в Казани

После ДТП с инспектором ГИБДД в Казани, которого сбил автомобиль, председатель Следкома РТ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по РТ возбудить дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Бастрыкин дал указания сообщать о ходе расследования и ходатайствовать в суде об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела глава СКР взял под личный контроль.

После этого в Татарстане было возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего водителя Mercedes по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в центре Казани внедорожник Mercedes задел инспектора ГИБДД, который подошёл к авто, чтобы проверить документы у водителя иномарки. Автоинспектор не пострадал, а нарушитель был задержан. Водитель Mercedes был нетрезв.