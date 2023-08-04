В субботу в Казани ограничат розничную продажу алкоголя

Завтра, 5 августа, в Казани ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать только в субботу, когда в городе пройдет матч чемпионата России по футболу между командами Премьер-лиги – казанским «Рубином и московским «Спартаком». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает Госалкогольинспекция РТ.

В документе отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности. Запрет вводится только на розничную продажу, в заведениях общепита ограничений не будет.

Купить алкоголь в розницу будет невозможно на территории вокруг «Ак Барс Арены», где пройдет матч, в торговых объектах, расположенных на улицах Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская, Чернышевского.

Документ также определяет границы территорий, подпадающих под запрет продажи алкоголя. Запрет будет действовать:

по пр.Амирхана (от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской)

по ул.Чистопольской (до ул. Адоратского)

по ул.Адоратского (до ул.Лаврентьева)

по ул.Лаврентьева (вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10)

далее по границе обводного моста третьей транспортной дамбы до ул.Троицкий Лес, а затем вдоль края водной акватории Казанки до пр.Амирхана

Как ранее сообщал «Татар-информ», казанский «Рубин» проведет свой второй домашний матч в сезоне в эту субботу, 5 августа. Как команда готовится к противостоянию с российским грандом, а «Ак Барс Арена» – к наплыву «красно-белых» фанатов, читайте в материале «ТИ-Спорт» Там где «Спартак», всегда ажиотаж: в «Рубине» рассказали, как готовятся к матчу с лидером.

Аналогичные ограничения по продаже алкоголя действовали в Казани 15 июля в день матча Суперкубка между «Зенитом» и ЦСКА.

