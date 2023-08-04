news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Спорт 4 августа 2023 12:21

В субботу в Казани ограничат розничную продажу алкоголя

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Завтра, 5 августа, в Казани ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать только в субботу, когда в городе пройдет матч чемпионата России по футболу между командами Премьер-лиги – казанским «Рубином и московским «Спартаком». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает Госалкогольинспекция РТ.

В документе отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности. Запрет вводится только на розничную продажу, в заведениях общепита ограничений не будет.

Купить алкоголь в розницу будет невозможно на территории вокруг «Ак Барс Арены», где пройдет матч, в торговых объектах, расположенных на улицах Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская, Чернышевского.

Документ также определяет границы территорий, подпадающих под запрет продажи алкоголя. Запрет будет действовать:

  • по пр.Амирхана (от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской)
  • по ул.Чистопольской (до ул. Адоратского)
  • по ул.Адоратского (до ул.Лаврентьева)
  • по ул.Лаврентьева (вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10)
  • далее по границе обводного моста третьей транспортной дамбы до ул.Троицкий Лес, а затем вдоль края водной акватории Казанки до пр.Амирхана

Как ранее сообщал «Татар-информ», казанский «Рубин» проведет свой второй домашний матч в сезоне в эту субботу, 5 августа. Как команда готовится к противостоянию с российским грандом, а «Ак Барс Арена» – к наплыву «красно-белых» фанатов, читайте в материале «ТИ-Спорт» Там где «Спартак», всегда ажиотаж: в «Рубине» рассказали, как готовятся к матчу с лидером.

Аналогичные ограничения по продаже алкоголя действовали в Казани 15 июля в день матча Суперкубка между «Зенитом» и ЦСКА.

читайте также
Там где «Спартак», всегда ажиотаж: в «Рубине» рассказали, как готовятся к матчу с лидером
Там где «Спартак», всегда ажиотаж: в «Рубине» рассказали, как готовятся к матчу с лидером
#матч #Рубин #ак барс арена #алкоголь #ограничение продажи алкоголя
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное