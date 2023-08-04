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В субботу в Казани ограничат розничную продажу алкоголя
Завтра, 5 августа, в Казани ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать только в субботу, когда в городе пройдет матч чемпионата России по футболу между командами Премьер-лиги – казанским «Рубином и московским «Спартаком». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает Госалкогольинспекция РТ.
В документе отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности. Запрет вводится только на розничную продажу, в заведениях общепита ограничений не будет.
Купить алкоголь в розницу будет невозможно на территории вокруг «Ак Барс Арены», где пройдет матч, в торговых объектах, расположенных на улицах Астрономическая, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская, Чернышевского.
Документ также определяет границы территорий, подпадающих под запрет продажи алкоголя. Запрет будет действовать:
- по пр.Амирхана (от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской)
- по ул.Чистопольской (до ул. Адоратского)
- по ул.Адоратского (до ул.Лаврентьева)
- по ул.Лаврентьева (вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10)
- далее по границе обводного моста третьей транспортной дамбы до ул.Троицкий Лес, а затем вдоль края водной акватории Казанки до пр.Амирхана
Как ранее сообщал «Татар-информ», казанский «Рубин» проведет свой второй домашний матч в сезоне в эту субботу, 5 августа. Как команда готовится к противостоянию с российским грандом, а «Ак Барс Арена» – к наплыву «красно-белых» фанатов, читайте в материале «ТИ-Спорт» Там где «Спартак», всегда ажиотаж: в «Рубине» рассказали, как готовятся к матчу с лидером.
Аналогичные ограничения по продаже алкоголя действовали в Казани 15 июля в день матча Суперкубка между «Зенитом» и ЦСКА.
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