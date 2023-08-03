Там где «Спартак», всегда ажиотаж: в «Рубине» рассказали, как готовятся к матчу с лидером

Для Рашида Рахимова предстоящая встреча станет еще более важной, нежели для его подопечных

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Состояние команды? Все нормально, готовимся»

Перед важнейшей игрой со «Спартаком» казанский «Рубин» провел открытую тренировку. Команда выглядит очень спокойной. И хотя в медиасреде и витает некая тревожность перед субботним матчем, на тренировочном поле клубной базы в Казани это не ощущается.

Первым к журналистам выходит главный тренер команды Рашид Рахимов. Для него предстоящая встреча станет еще более важной, нежели для его подопечных. И вовсе не из-за его «спартаковского» прошлого, а по причине не самого удачного старта казанцев в сезоне. Две ничьи в чемпионате и поражение в Кубке – не совсем то, чего ожидали от «Рубина». Однако победа над «Спартаком», да еще и на домашнем поле, может неприятные вопросы отбросить куда-то далеко в прошлое.

«В каком состоянии команда? Вы сейчас останетесь на тренировку, посмотрите (смеется). Все нормально, готовимся», – подшучивает Рахимов.

Белорусский форвард «Рубина» Виталий Лисакович вернулся в общую группу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается состояния команды, то участие в тренировке принимали чуть ли не все игроки основной обоймы. Вернулся в строй и Виталий Лисакович. Однако, отвечая на вопрос корреспондента «ТИ-Спорт», наставник «Рубина» намекнул, что участие белоруса в игре со «Спартаком» маловероятно.

Зато в оптимальном состоянии находится новичок команды, Угочукву Иву. В разговоре с прессой армянский футболист отрекся от сравнений с Макбетом Сибайей, но лестно высказался о партнерах по команде.

«У нас очень хорошая команда, мы можем достичь большего, чем от нас ждут. Если посмотрите на две наши первые игры в чемпионате, то мы могли взять шесть очков. Думаю, наша команда обладает хорошими, сильными качествами», – считает Иву.

Угочукву Иву: «У нас очень хорошая команда, мы можем достичь большего, чем от нас ждут» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рыбус? Скоро он будет в общей группе»

В теории предстоящая игра должна стать особенной не только для Рахимова, но и для целого ряда игроков «Рубина». Александр Зотов, Олег Иванов, Александр Ломовицкий, Солтмурад Бакаев – все они воспитанники «Спартака». А потому настрой на матч у этих ребят должен быть как минимум выше среднего. Правда, главный тренер казанцев с этим не согласен.

«Сто лет назад они там были. Я не думаю... У этих ребят есть настрой на каждый матч. Они все-таки достаточно опытные футболисты. Эти моменты, наверно, уже давно не действуют. Раздражаться не нужно. Да, достаточно серьезный соперник, с хорошими, качественными игроками. Значит, и настрой должен быть соответствующий», – считает Рахимов.

Целый ряд игроков «Рубина»: Зотов, Иванов, Ломовицкий, Бакаев – являются воспитанниками «Спартака» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Принципиальной эта игра могла стать и для другого казанского новичка Мацея Рыбуса, который летом перешел в «Рубин» как раз из «Спартака». Правда, поляк уже месяц находится вне обоймы по причине травмы. Накануне же Рыбус в индивидуальном порядке занимался на соседнем поле. По словам Рахимова, в ближайшее время его стоит ждать в общей группе.

«Мацей тренируется, выполняет хорошую скоростную работу с длинными ускорениями, поэтому в ближайшее время будет в группе», – заявил Рашид Маматкулович.

Рашид Рахимов: «Состояние команды? Все нормально, готовимся» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фланги – главная сила «Спартака»

Что касается «Спартака», то после двух туров команда Гильермо Абаскаля номинально, но все же лидирует в чемпионате на пару с «Краснодаром». У обеих команд по две победы в двух матчах Премьер-лиги. Правда, у «красно-белых» в активе имеется еще и победа в Кубке России, где они победили как раз «Краснодар».

Главная атакующая сила команды на старте сезона – летний новичок Тео Бонгонда. Конголезец с ходу ворвался в российский футбол, заработав уже 3 (2+1) результативных балла в трех матчах. Этим же могут похвастаться и Квинси Промес (1+2), и Данил Хлусевич (2+1).

Примечательно, что все три лидера «Спартака» – фланговые игроки. Илье Рожкову и Дмитрию Кабутову стоит напрячься. Многое в предстоящем матче будет зависеть и от их игры в обороне.

Рожкову и Кабутову стоит напрячься. Многое в матче будет зависеть от их игры в обороне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ажиотаж будет всегда, тем более это «Спартак»

Последний раз в Казань «Спартак» приезжал два года назад. В июле 2021 года «Рубин» с Хвичей Кварацхелией, Оливером Абильдгором, Хван Ин Бомом и прочими звездами обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч на глазах у почти 15 тысяч зрителей забил Илья Самошников. Однако сейчас ждать подобной цифры на трибунах «Ак Барс Арены» с введением Fan ID вряд ли стоит.

На пилотный матч с картой болельщика в Казани – игру с «Оренбургом» – пришло всего 5 тысяч болельщиков. Определенно, на «Спартаке» зрителей будет больше. Почти наверняка отметка перевалит и за 10 тысяч. Но, как это чаще всего бывает в Казани на матчах «Рубин» – «Спартак», трибуны будут в большей степени окрашены в красно-белый цвет.

Матч 2-го тура Премьер-лиги «Рубин» – «Оренбург» посетили 4822 зрителя Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ажиотаж будет всегда, тем более это «Спартак». И если «Спартак» приезжает в Казань, понятно, что вокруг матча будет много разговоров. Там, где «Спартак», всегда этот ажиотаж присутствует, и это нормально», – считает Рахимов.

Да, московские фанаты клуба высказались против Fan ID, но для болельщиков из регионов бойкот не более чем пустой звук. «Спартак» в этом сезоне в чемпионате в гостях еще не играл, поэтому сравнивать пока не с чем. Зато «Зенит» играл в Нижнем Новгороде, а ЦСКА – в Екатеринбурге. И там, и там игру посетили 12-13 тысяч зрителей. Скорее всего, что-то подобное ждет в субботу и «Ак Барс Арену».

Матч 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ)

«Рубин» – «Спартак», стадион «Ак Барс Арена», Казань

5 августа, 17.30 по московскому времени