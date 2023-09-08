Синоптик пообещал три волны бабьего лета жителям европейской части России

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Жителей европейской части России в этом году ждут три волны бабьего лета. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает радио Sputnik.

«Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета — молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны», — заметил синоптик.

По словам специалиста, молодое бабье лето обычно приходит в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое — в первой половине октября.

В целом сентябрь, по оценке метеоролога, на большей части европейской территории РФ окажется «по температурному фону на два градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам». «<…> медленное сползание в осенний климатический режим», — уточнил он.

Относительно октября Тишковец сказал, что «этот месяц тоже порадует золотой осенью», так как «температурный фон всё еще будет выше ожидаемой нормы».

Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев объяснил «Татар-информу», когда в Татарстан придут бабье лето и золотая осень. До этого Гидрометцентр РТ сообщил, что в республике средняя температура воздуха в сентябре окажется на один градус выше климатической нормы.