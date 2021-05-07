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Ру Тат
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7 мая 2021  09:40
Марат Ишкильдин

Студия Хабенского в Казани планирует поставить спектакль по новому роману Яхиной

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В Казани, в студии актера Константина Хабенского, планируют создать постановку по новому роману писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Об этом сообщила на презентации нового романа воспитанница студии.

«У нас есть планы на следующий год поставить „Эшелон на Самарканд“», — сказала ученица студии Хабенского.

Также она задала вопрос Яхиной о том, сложно ли будет адаптировать роман под пьесу.

«Я уверена, что это должны играть подростки, и вы с этим справитесь», — ответила Яхина. Автор была рада, что творчесский коллектив проявляет подобное желание. 

Новый роман «Эшелон на Самарканд» — это своего рода роуд-муви об эвакуации 500 беспризорников из Казани в Самарканд в 1923 году, в год, когда в Поволжье бушевал страшный голод. 

Накануне в Национальной билиотеке Татарстана прошла презентация романа автора. Писательница рассказала, как собирала материалы для новой книги. 

гузель яхина хабенский константин
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